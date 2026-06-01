Arihant Tournesol veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arihant Tournesol lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,86 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,02 Prozent auf 2,61 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,35 INR je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 8,73 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at