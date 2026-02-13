|
Arion Bank Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arion Bank Registered hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,50 ISK. Im Vorjahresviertel hatte Arion Bank Registered 5,86 ISK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Arion Bank Registered 41,23 Milliarden ISK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41,91 Milliarden ISK umgesetzt worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 22,05 ISK gegenüber 18,31 ISK im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Arion Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 172,84 Milliarden ISK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,60 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren, um -1,01 Prozent verringert.
