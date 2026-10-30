Arion Bank Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arion Bank Registered äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,42 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,95 ISK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,60 Milliarden ISK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49,69 Milliarden ISK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at