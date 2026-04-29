AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
29.04.2026 20:50:49
Ariose Capital Builds Significant Stake in AXT Inc., According to Recent SEC Filing
According to its SEC filing dated April 28, 2026, Ariose Capital Management Ltd reported a new holding of 685,524 shares in AXT (NASDAQ:AXTI). The quarter-end position was valued at $39.06 million, a figure that reflects both the initial purchase and subsequent price appreciation.This was a new position, accounting for 26.23% of Ariose Capital’s 13F reportable AUM after the tradeTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: AXT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26