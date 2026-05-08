Aris Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aris Mining hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 510,9 Millionen CAD – ein Plus von 126,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aris Mining 226,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at