Aris Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aris Mining lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 CAD, nach -0,120 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Aris Mining im vergangenen Quartal 457,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aris Mining 281,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at