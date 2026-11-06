Aris Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aris Mining hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aris Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 413,6 Millionen CAD im Vergleich zu 355,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at