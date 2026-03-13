13.03.2026 06:31:28

Aris Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aris Mining hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Aris Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 430,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 103,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 211,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,590 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Aris Mining ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,30 Prozent auf 1,30 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 699,51 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

