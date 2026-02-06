Arisawa Mfg verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arisawa Mfg hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Arisawa Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at