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05.11.2026 06:31:28
Arisinfra Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Arisinfra Solutions veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 INR gegenüber 2,00 INR im Vorjahresquartal.
Arisinfra Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,08 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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