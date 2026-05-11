Arisinfra Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arisinfra Solutions gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arisinfra Solutions einen Umsatz von 2,21 Milliarden INR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,89 INR gegenüber 0,380 INR im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,67 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,68 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at