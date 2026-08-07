Arisinfra Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arisinfra Solutions hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,05 INR gegenüber 0,540 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,12 Prozent auf 2,91 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at