KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.06.2026 12:07:00
Arista 7060XE7: 1,6-Tbit/s-Switches für KI-Netzwerke
Arista zeigt die 7060XE7-Serie: leistungsstarke, für KI-Backend-Netzwerke optimierte Switches mit optionaler Flüssigkeitskühlung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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