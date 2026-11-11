Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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11.11.2026 05:43:47
Arista Networks: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Arista (NYSE:ANET) announced revenue of $3.66 billion, representing 58.5% year-over-year growth. Rapid expansion in artificial intelligence infrastructure accelerates customer demand for open network operating systems over legacy proprietary fabrics. This operational momentum allows the enterprise networking vendor to capture market share across data centers and corporate campuses. Three things management said stand out.
Management is expanding its Etherlink switching suite as cloud providers shift from legacy proprietary cables to open Ethernet standards. This dynamic underpins projected deployments exceeding 10 gigawatts of power capacity across diverse processing units by the end of 2027.
Corporate accounts are replacing legacy network vendors to gain reliability and dynamic security segmentation. Management expects cognitive campus revenue, representing enterprise branch switches, to hit $2 billion in 2027 alongside $7 billion from artificial intelligence fabrics.
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