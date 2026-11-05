Arista Networks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arista Networks stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Arista Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,66 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at