Arista Networks Aktie
WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064
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04.08.2026 22:25:43
Arista Networks, Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Arista Networks, Inc. (ANET) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.212 billion, or $0.95 per share. This compares with $888.8 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Arista Networks, Inc. reported adjusted earnings of $1.301 billion or $1.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 37.7% to $3.035 billion from $2.204 billion last year.
Arista Networks, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.212 Bln. vs. $888.8 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.70 last year. -Revenue: $3.035 Bln vs. $2.204 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.06 To $ 1.08 Next quarter revenue guidance: $ 3.3 B
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