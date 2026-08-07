Arista Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arista Networks präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,15 ARS. Im Vorjahresviertel waren 27,73 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 277,07 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 2 532,71 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at