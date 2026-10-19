NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.10.2026 18:30:00
Arista Networks Is Heading for a Big Test on Nov. 3. Here's What Could Send the Stock Soaring.
Arista Networks (NYSE: ANET) is scheduled to report third-quarter earnings on Nov. 3, but I think the most important numbers in the report won't have anything to do with the third quarter.
Instead, I'll be watching what management says about the final three months of 2026.
According to Yahoo Finance, Wall Street expects the artificial intelligence (AI) networking company to generate $3.6 billion in fourth-quarter revenue and earnings of $1.15 per share. Those are some pretty ambitious targets, but I think Arista has a good chance to exceed them.
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