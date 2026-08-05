Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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05.08.2026 14:14:53
Arista Networks Just Delivered Its First $3 Billion Quarter. Here's What It Means for the AI Networking Trade.
Arista Networks (NYSE: ANET) has its first $3 billion quarter. The networking company reported second-quarter revenue of $3.036 billion on Tuesday evening, up 37.7% year over year, while non-GAAP (adjusted) earnings per share climbed about 40% to $1.02.Investors didn't wait long to reward it. Shares, which closed Tuesday at $190.51, pointed sharply higher in pre-market trading Wednesday as of this writing -- above their previous 52-week high of $194.35. That would put the stock at its highest level in at least a year if the gain holds into the regular session.Arista sells the high-speed switches and routing platforms that move data inside artificial intelligence (AI) data centers, making it arguably one of the purest ways to invest in AI networking. So a milestone quarter here says something about the whole trade. Here's what it means -- and why I'm not chasing the stock this morning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Arista Networks Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Arista Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Arista Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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08.07.26
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08.07.26
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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04.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
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