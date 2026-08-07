Arista Networks legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arista Networks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,04 Milliarden USD – ein Plus von 37,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arista Networks 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at