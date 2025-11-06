Arista Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arista Networks hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,46 Prozent auf 2,31 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

