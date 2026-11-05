Arista Networks präsentierte Quartalsergebnisse

Arista Networks hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63,09 ARS. Im Vorjahresviertel waren 30,69 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5 485,78 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 066,63 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at