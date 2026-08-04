Arista Networks Aktie

Arista Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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05.08.2026 00:06:43

Arista Networks Stock Investors Just Got Fantastic News From CEO Jayshree Ullal

The proliferation of artificial intelligence (AI) has fueled a data center boom, as most AI processing takes place in the cloud and in data centers. To that end, businesses that supply critical components for servers and the data centers they power are being watched closely as a proxy for the AI revolution.As a key supplier of data center hardware, Arista Networks (NYSE:ANET) has benefited from the accelerating adoption of AI, supplying Ethernet switches, routers, and other networking hardware crucial to data center operations. Despite worries about the ongoing adoption of AI, the stock has gained 62% over the past year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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