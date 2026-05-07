07.05.2026 06:31:29

Arista Networks veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arista Networks äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Arista Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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