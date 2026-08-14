AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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14.08.2026 21:56:44
Arista Networks vs. AppLovin: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As artificial intelligence demand continues to reshape the enterprise landscape, choosing between hardware and software becomes critical. Should you invest in Arista Networks (NYSE:ANET) or AppLovin (NASDAQ:APP) for your portfolio today?Arista Networks provides the essential high-speed networking equipment that powers modern data centers, while AppLovin offers an AI-driven platform for mobile app advertising and monetization. Both companies are profiting from the massive expansion of digital infrastructure and automation, making them top candidates for investors looking to capitalize on high-growth technology trends in 2026.Arista Networks provides high-performance networking solutions for companies among tech stocks, specifically focusing on massive data centers. The company has a significant revenue concentration with two end customers, which represented 16% and 26% of total revenue in 2025, respectively. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as it depends heavily on capital spending from a few major tech firms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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