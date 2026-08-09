Arista Networks Aktie

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WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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09.08.2026 21:09:01

Arista Networks vs. Arm: Comparing Revenue Growth Trajectories for These Artificial Intelligence Companies

Arista Networks (NYSE:ANET) primarily generates revenue by designing, promoting, and distributing advanced cloud networking hardware and software applications to large-scale enterprise customers and major internet service providers across global markets.While introducing the new 7060XE7 Series networking hardware portfolio during June 2026, it generated a 40% net income margin and $1.1 billion in free cash flow for the quarter ended June 30, 2026.Arm Holdings (NASDAQ:ARM) primarily generates revenue by conceptualizing, engineering, and licensing foundational central processing unit designs and related systems intellectual property to global technology manufacturers and original equipment manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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