Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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09.08.2026 21:09:01
Arista Networks vs. Arm: Comparing Revenue Growth Trajectories for These Artificial Intelligence Companies
Arista Networks (NYSE:ANET) primarily generates revenue by designing, promoting, and distributing advanced cloud networking hardware and software applications to large-scale enterprise customers and major internet service providers across global markets.While introducing the new 7060XE7 Series networking hardware portfolio during June 2026, it generated a 40% net income margin and $1.1 billion in free cash flow for the quarter ended June 30, 2026.Arm Holdings (NASDAQ:ARM) primarily generates revenue by conceptualizing, engineering, and licensing foundational central processing unit designs and related systems intellectual property to global technology manufacturers and original equipment manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Arista Networks Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Arista Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Arista Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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08.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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04.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
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