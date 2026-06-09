AudioCodes Aktie

AudioCodes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922683 / ISIN: IL0010829658

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09.06.2026 20:45:52

Arista Networks vs. AudioCodes: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between growth and value often defines an investor’s journey. Today, we will compare Arista Networks (NYSE:ANET) and AudioCodes (NASDAQ:AUDC) to see which fits your 2026 investment strategy.Arista Networks provides the heavy-duty hardware that keeps the modern internet running at scale. AudioCodes offers niche software and hardware that allow businesses to manage voice communications over digital networks. These companies represent different corners of the networking world, catering to vastly different customer needs.As a major player among tech stocks, Arista Networks builds the switches and software that manage massive data flows. Its primary customers include cloud giants such as Meta Platforms (NASDAQ:META) and Microsoft (NASDAQ:MSFT), which need ultra-fast connections for their data centers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as sales to these two giants accounted for 16% and 26% of revenue, respectively.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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