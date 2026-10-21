Axon Enterprise Aktie

Axon Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

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21.10.2026 04:56:01

Arista Networks vs. Axon Enterprise: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As cloud computing and public safety technology evolve, investors are weighing high-growth infrastructure against defensive software ecosystems. Choosing between Arista Networks (NYSE:ANET) and Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) requires balancing different risk profiles.

Arista provides high-speed networking equipment that powers modern data centers, while Axon dominates the law enforcement technology market through Taser devices and software. Both companies benefit from secular trends in automation and digitization, making them compelling candidates for growth-oriented portfolios looking for market leaders in their respective categories.

Arista Networks is a prominent player among tech stocks that design high-performance networking platforms for large-scale data centers. Its solutions are vital for artificial intelligence workloads that require massive bandwidth and low latency. The company primarily serves cloud titans and specialty providers. In its latest annual report, filed for 2025, customer concentration remained a key factor. Two major end customers accounted for 16% and 26% of revenue, respectively. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business if spending patterns shift.

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Axon Enterprise 355,10 1,49% Axon Enterprise

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