Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
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21.11.2026 16:01:39
Arista Networks vs. Axon Enterprise: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between Arista Networks (NYSE:ANET) and Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) requires balancing high-speed networking prowess against public safety innovation for your long-term portfolio. Both companies are currently leading their respective markets.
Arista Networks builds the high-speed data center switches that power modern cloud and artificial intelligence systems. Axon Enterprise provides the hardware and software backbone for modern policing, including TASER devices and digital evidence management. Both companies dominate their respective markets, making them frequent candidates for growth-oriented investors.
Arista Networks provides high-performance networking platforms that manage data traffic in massive data centers and cloud environments. It focuses on high-speed switching for cloud titans and specialized providers building out artificial intelligence clusters. Its latest reports indicate that two specific customers accounted for 16% and 26% of revenue, meaning customer concentration adds a layer of risk to the business.
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