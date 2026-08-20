CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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20.08.2026 20:00:01
Arista Networks vs. CoreWeave: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Arista Networks (NYSE:ANET) primarily generates revenue by designing and distributing specialized hardware switches, advanced networking software, and comprehensive technical support services for large data center operators and global internet service providers.It recently introduced new network security capabilities while securing long-term memory supply agreements for future production. It generated a 40% net income margin for the quarter ended June 30, 2026.CoreWeave (NASDAQ:CRWV) primarily generates revenue by offering flexible, high-performance cloud computing environments, digital storage, and custom rendering services directly to enterprise clients and large hyperscale users.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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