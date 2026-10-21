Arista Networks Aktie

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WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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21.10.2026 16:20:44

Arista Networks vs. Datadog: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence and cloud migration continue to reshape the corporate landscape, investors often find themselves choosing between hardware and software champions. Which of these high-growth leaders, Arista Networks (NYSE:ANET) or Datadog (NASDAQ:DDOG), is the better buy today?

Arista Networks provides the physical switches and software that allow data to move quickly through massive cloud data centers. Datadog offers a software-as-a-service platform that helps companies monitor the health and security of those same cloud environments. Both companies are essential players in the modern digital economy, though they occupy different parts of the infrastructure stack.

Arista Networks is a leader among tech stocks that power the physical backbone of the internet. The company designs data-driven networking platforms for cloud titans, financial services firms, and specialty AI providers. Because a limited number of large customers account for a significant portion of revenue, this customer concentration adds a layer of risk to the business.

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Datadog Inc Registered Shs -A- 241,50 -0,62% Datadog Inc Registered Shs -A-

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