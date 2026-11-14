Arista Networks Aktie

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WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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14.11.2026 17:41:02

Arista Networks vs. IBM: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

High-growth networking or a legacy tech transformation? Choosing between Arista Networks (NYSE:ANET) and International Business Machines (NYSE:IBM) means deciding between rapid cloud infrastructure expansion and a steady hybrid cloud and software pivot.

Arista Networks provides the networking backbone for massive data centers, while International Business Machines offers a broader suite of enterprise software and consulting services. Both companies are navigating the industrywide shift toward artificial intelligence. This comparison examines their growth, financial health, and risks to help you determine which stock is better for 2027.

Arista Networks sells high-speed networking equipment to data center operators and cloud providers. It focuses on a software-driven approach to networking, which differentiates it from traditional hardware-centric competitors. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as it depends heavily on a few large cloud titans.

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