Arista Networks Aktie

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WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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30.10.2026 23:27:02

Arista Networks vs. Monday.com: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between infrastructure and applications often defines a portfolio strategy. Arista Networks (NYSE:ANET) and Monday.com (NASDAQ:MNDY) represent two distinct ways to play the ongoing digital transformation of the global economy.

Arista Networks provides the high-speed networking equipment that makes modern data centers possible. Meanwhile, Monday.com offers a flexible software platform that allows businesses to build custom workflows for project management and sales. Both companies are seeing strong demand as organizations prioritize efficiency and the integration of artificial intelligence into their daily operations.

Arista Networks designs data-driven networking hardware and software for large-scale data centers and campus environments. The company serves a global customer base across segments such as cloud titans, enterprise, and financial services. Its strategy focuses on high-performance switching and routing solutions that handle massive amounts of data. Customer concentration adds a layer of risk to the business, as two end customers accounted for 16% and 26% of total revenue in 2025.

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