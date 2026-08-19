Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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19.08.2026 05:31:01
Arista Networks vs. Palantir Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the digital economy shifts toward intelligence and automation, investors are weighing hardware providers against software pioneers. Arista Networks (NYSE:ANET) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) offer two very different paths to growth.Arista focuses on the physical infrastructure that allows data to move across cloud environments at incredible speeds. Meanwhile, Palantir provides the analytical software that helps organizations make sense of that data. Both have become essential players in the modern enterprise stack, but their financial profiles and market valuations differ substantially.Arista Networks designs high-performance networking solutions for data centers and campus environments. This specific corner of tech stocks is growing rapidly as companies scale their computing power. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as two major entities accounted for nearly 42% of revenue in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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