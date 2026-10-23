Arista Networks Aktie

Arista Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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23.10.2026 17:30:02

Arista Networks vs. Salesforce: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Deciding between high-growth infrastructure and steady software giants is a classic investor dilemma. Here is how Arista Networks (NYSE:ANET) and Salesforce (NYSE:CRM) stack up for your 2026 investment strategy.

Arista Networks provides the physical backbone for massive data centers, while Salesforce offers the digital tools businesses use to manage their customers. Both companies are deeply integrated into their respective technology markets, but they offer vastly different ways to play the ongoing digital transformation of the global economy.

Arista Networks designs high-speed networking hardware and software tailored for large-scale data centers and campus environments. Its business strategy centers on the Ethernet market, specifically targeting "Cloud Titans" and specialty providers building out artificial intelligence infrastructure. Because the company historically relied on significant purchases from a small number of large customers, this revenue concentration adds a layer of risk to the business even as it expands. This expansion is particularly visible in the growing market for tech stocks that support AI infrastructure.

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21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Arista Networks Inc Registered Shs 153,46 0,76% Arista Networks Inc Registered Shs
Salesforce 221,70 -0,52% Salesforce

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