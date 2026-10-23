Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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23.10.2026 17:30:02
Arista Networks vs. Salesforce: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Deciding between high-growth infrastructure and steady software giants is a classic investor dilemma. Here is how Arista Networks (NYSE:ANET) and Salesforce (NYSE:CRM) stack up for your 2026 investment strategy.
Arista Networks provides the physical backbone for massive data centers, while Salesforce offers the digital tools businesses use to manage their customers. Both companies are deeply integrated into their respective technology markets, but they offer vastly different ways to play the ongoing digital transformation of the global economy.
Arista Networks designs high-speed networking hardware and software tailored for large-scale data centers and campus environments. Its business strategy centers on the Ethernet market, specifically targeting "Cloud Titans" and specialty providers building out artificial intelligence infrastructure. Because the company historically relied on significant purchases from a small number of large customers, this revenue concentration adds a layer of risk to the business even as it expands. This expansion is particularly visible in the growing market for tech stocks that support AI infrastructure.
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Nachrichten zu Salesforce
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
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22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
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22.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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20.10.26
|Salesforce-Aktie schwächer: Softwarekonzern verkündet Milliardendeal (dpa-AFX)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc Registered Shs
|153,46
|0,76%
|Salesforce
|221,70
|-0,52%
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