ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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05.11.2026 21:43:02
Arista Networks vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors looking for growth often weigh specialized hardware against enterprise software. Comparing Arista Networks Inc.(NYSE:ANET) and ServiceNow Inc. (NYSE:NOW) helps determine which infrastructure giant is better positioned to lead your portfolio into 2027.
Arista Networks provides the physical and software backbone for high-speed data centers, while ServiceNow offers a cloud-based platform to automate complex business tasks. Both companies are riding the wave of artificial intelligence adoption, making them essential components of the modern tech stack for large organizations and cloud providers.
Arista Networks designs high-performance networking platforms and software for massive data centers and artificial intelligence environments where high speed is critical. It primarily serves "cloud titans" and large enterprises that require immense bandwidth and low latency for their complex operations. In its latest annual report, the company noted that customer concentration adds risk, as two specific clients accounted for approximately 16% and 26% of revenue in 2025.
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Analysen zu ServiceNow Inc
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|ServiceNow Inc
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