As cloud infrastructure spending surges, investors often choose between the hardware enabling the connection and the software managing the data. Choosing between Arista Networks (NYSE:ANET) and Snowflake (NYSE:SNOW) defines this high-growth cloud infrastructure comparison.

Arista Networks provides the high-speed networking equipment essential for massive data centers, while Snowflake offers a cloud-native platform for analyzing and sharing vast data sets. While both companies ride the wave of artificial intelligence adoption, they offer vastly different financial outcomes and market strategies for your portfolio.

As networking demand evolves for tech stocks, Arista Networks focuses on high-speed Ethernet switching for cloud titans and specialty cloud providers. The company provides the underlying hardware allowing large data centers to function efficiently while supporting campus and routing environments. In its latest annual report, two major end customers accounted for 16% and 26% of revenue, which adds a layer of risk to the business.

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