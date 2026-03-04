IAC InterActiveCorp Aktie
WKN DE: A0Q8BY / ISIN: US44919P5089
|
04.03.2026 23:26:39
Aristeia Capital Bought Nearly 3 Million IAC Shares. Is the Stock a Buy?
In its SEC filing dated February 17, 2026, Aristeia Capital, L.L.C. reported purchasing 2,861,871 additional shares of IAC (NASDAQ:IAC), bringing its total stake to 5,702,459 shares. The estimated value of shares bought was $100.22 million, calculated using the quarter’s average closing price.The fund’s quarter-end position value in IAC increased by $126.19 million, a figure that reflects both the share increase and price movement during the period.This was a buy; IAC now represents 4.83% of Aristeia Capital, L.L.C.’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IAC InterActiveCorp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IAC InterActiveCorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.