Arisz Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arisz Acquisition hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arisz Acquisition -0,030 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 99,99 Prozent auf 180,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at