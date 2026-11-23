Arisz Acquisition ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arisz Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arisz Acquisition noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,12 Prozent auf 37,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at