Arisz Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arisz Acquisition hat sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 99,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arisz Acquisition ein EPS von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 475,77 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 463,33 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at