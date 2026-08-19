Arisz Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arisz Acquisition hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 115,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at