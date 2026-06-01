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01.06.2026 06:31:29
Arisz Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arisz Acquisition veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arisz Acquisition -0,100 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,89 Prozent auf 72,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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