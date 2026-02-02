Arjo Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arjo Registered B lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arjo Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,81 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,00 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,03 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,05 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at