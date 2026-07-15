Arjo Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arjo Registered B lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,46 SEK. Im letzten Jahr hatte Arjo Registered B einen Gewinn von 0,340 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Arjo Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 2,76 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 SEK sowie einem Umsatz von 2,74 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at