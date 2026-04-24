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24.04.2026 06:31:29
Arjo Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Arjo Registered B lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,40 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arjo Registered B 0,330 SEK je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,76 Prozent auf 2,70 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,399 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,71 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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