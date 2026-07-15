ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Der Palantir-Short-Put stand zwischenzeitlich deutlich unter Druck – nähert sich nun aber trotz des kräftigen Kursrückgangs dem Gewinnziel. David Pieper zeigt, warum Zeitwertverfall, die richtige Aktienauswahl und ein konsequentes Trade-Management entscheidend sind. Außerdem erklärt er, wann ein Short Put geschlossen oder gerollt werden sollte und wie sich das Risiko mit einem Bull Put Spread klar begrenzen lässt.

Im Mittelpunkt des neuen Trades steht diesmal keine Einzelaktie, sondern der ARKG ETF auf Genomik- und Biotechnologieunternehmen. Kann der Sektor durch KI, schnellere Medikamentenentwicklung und den Ausbruch aus der langfristigen Seitwärtsphase vor einem Comeback stehen? Im Webinar wird ein konkreter Short-Put-Trade mit rund 45 Tagen Laufzeit, attraktivem Puffer und möglicher Einstiegschance vorgestellt. Dazu gibt es wichtige Praxistipps zu Earnings-Risiken, kurzen Optionslaufzeiten, Covered Calls und der richtigen Interpretation des Deltas.

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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