15.07.2026 11:44:08

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Der Palantir-Short-Put stand zwischenzeitlich deutlich unter Druck – nähert sich nun aber trotz des kräftigen Kursrückgangs dem Gewinnziel. David Pieper zeigt, warum Zeitwertverfall, die richtige Aktienauswahl und ein konsequentes Trade-Management entscheidend sind. Außerdem erklärt er, wann ein Short Put geschlossen oder gerollt werden sollte und wie sich das Risiko mit einem Bull Put Spread klar begrenzen lässt.

Im Mittelpunkt des neuen Trades steht diesmal keine Einzelaktie, sondern der ARKG ETF auf Genomik- und Biotechnologieunternehmen. Kann der Sektor durch KI, schnellere Medikamentenentwicklung und den Ausbruch aus der langfristigen Seitwärtsphase vor einem Comeback stehen? Im Webinar wird ein konkreter Short-Put-Trade mit rund 45 Tagen Laufzeit, attraktivem Puffer und möglicher Einstiegschance vorgestellt. Dazu gibt es wichtige Praxistipps zu Earnings-Risiken, kurzen Optionslaufzeiten, Covered Calls und der richtigen Interpretation des Deltas.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

15.07.26 Gold unter Druck: Hält die Schicksalsmarke bei 4.000 Dollar?
15.07.26 Goldman Sachs kassiert beim SpaceX-Boom – Aktie auf Rekordjagd!
14.07.26 Mercedes-Benz Aktie: China-Krise, Gewinnrückgang – jetzt trotzdem kaufen?
14.07.26 DAX Livetrading: 100 Punkte runter, 100 Punkte rauf – was für ein Zickzack!
14.07.26 Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr
13.07.26 DAX dreht nach Iran-Schock: Nvidia vor Kaufsignal, SpaceX weiter im Absturz
11.07.26 Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s
11.07.26 1.014 % Performance! Warum starke Aktien immer weiter steigen
10.07.26 Hensoldt Aktie 2026: Wachstum stark – Bewertung heiß?
10.07.26 Nasdaq Livetrading: 250 Dollar in Minuten – Dipper perfekt getroffen!

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet feter -- DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt zieht im Donnerstagshandel an, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen