ARK Restaurants: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARK Restaurants hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ARK Restaurants ein EPS von -2,570 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ARK Restaurants mit einem Umsatz von insgesamt 36,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at