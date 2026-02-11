|
ARK Restaurants informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ARK Restaurants hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARK Restaurants ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.
ARK Restaurants hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

