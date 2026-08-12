ARK Restaurants mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARK Restaurants präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at